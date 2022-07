14:48

Ourense volveu a bater este xoves o récord histórico de temperatura alta con 44 graos e as mínimas están por riba dos 20 e incluso dos 30 graos en moitos puntos de Galicia.

Pero nas últimas horas, esta longa onda de calor veu acompañada de tormentas: raios, que aínda continuan esta mañá e vento... chuvia pouca..



Tormentas que chegaron por sorpresa.....e que é probable que estean detrás dalgún dos incendios que se rexistran arestora: seis en total, nun no Courel hai perigo para as casas e Medio Rural pediu a axuda da Unidade militar de emerxencias.

Como sinalabamos o calor continúa tamén a estas horas... con temperaturas máis propias do mediodía. Como exemplo as que se rexistran nas grandes cidades.