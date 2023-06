14:58

Manobra do Partido Popular para manter a presidencia da Deputación de Ourense e intentar tamén que Manuel Cabezas poida converterse o sábado no alcalde da capital. Manuel Baltar renuncia a intentar a reelección, pero non semella que a decisión alterara as posicións políticas.

O primeiro é a elección de alcalde e, se PP, PSOE e BNG non se poñen dacordo, Gonzalo Pérez Jácome manterá o bastón de mando.

A renuncia de Baltar ensombreceu a remodelación do goberno da Xunta. ás nove e media tomn posesión os novos conselleiros e os que cambian ou asumen novas competencias.

Deportes: cambio radical no deportivo: vaise todo o consello de administración e destituido o adestrador.

O tempo. Continuamos na influencia das altas presións e as temperaturas máximas van seguir subindo