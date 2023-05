14:58

Os familiares dos mariñeiros que morreron no naufraxio do Pitanxo agardar que nuns días Transportes asine o contrato que pemita a posta en marcha do operativo pra baixar ó pecio. Este luns, en Vigo, poden atoparse con incidencias no transporte urbano co inicio nunha folga dos traballadores de Vitrasa.

E a campaña electoral continúa: entramos no cuarto día.

Deportes. O Celta segue sen certificar a permanencia. Onte caeu en Balaídos co Valencia