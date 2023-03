14:57

Non tiña droga. O Poseidón, o narcosubmariño atopado na ría de Arousa estaba valeiro, pero calcúlase que tiña capacidade para transportar 5 toneladas. a pregunta é onde se realizou a descarga. Non hai droga nin detencións. o semisumerxible, o segundo das mesmas características localiado en Galicia, vaise seguir investigando para ver se contén algunha proba.

En Pontevedra, pouco antes da medianoite coñeceuse o veredicto do triplo crime de Valga. O xurado declara culpable ó único acusado, José Luis Abet. Considera que matou ás tres mulleres de forma premeditada.

E en Vigo, o alcalde Abel Caballero saca peito co impacto das luces do nadal. Di que supera o do Xacobeo