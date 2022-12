14:52

O Consello galego de pesca analiza hoxe o acordo sobre as capturas permitidas en 2023. Non hai TAC 0 pra xurelo e anguía, pero non evita que o cerco fale de "catástrofe". Mellor foi o resultados pr outras especies de gran interés pra a pesca galega como a pescada, a xarda ou linguado. Ademais hai espectativas dun acordo positivo co Reino Unido. Agora escoitamos as opinións. Tamén as dos transportistas que piden que se aclare xa que vai pasar coa bonificación do gasoil.

O tempo.

Hoxe teremos chuvias, máis probables no suroeste. As temperaturas seguen con valores altos para esta época do ano