14:58

Toda a culpa foi do do maquinista. É o resume da declaración no xuizo polo descarrilamento do Alvia do exdirector de seguridade de Adif. Andres Cortabitarte dixo que a curva da Grandeira non presentaba máis riscos que outras e que a sinalización era adecuada. Pero só contestou ás preguntas do fiscal e do seu avogado.

Outro asunto xudicial, a fiscalía abre dilixencias tras unha denuncia pola xestión da Xunta en materia de incendios.

A noite deixanos un accidente mortal na estrada de Sigüeiro a Lavacolla. Un home perdeu a vida ó sairse co seu vehículo da estrada. Ocorriu onte á noite.

O tempo. Hoxe estará máis cuberto pola mañá, con orballadas máis probables ó oeste

Vexamos como está a situación nas principais cidades.