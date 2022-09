14:54

A Xunta estima que non van quedar en catro a persoas encarceradas por provocar incendios. O conselleiro de Medio Rural sinala que hai outras investigacións avanzadas. José González valora a colaboración cidadá e agrda que os detidos teñan que responder co seu patrimonio polos danos e o custe da extinción.

Agora estamos pendentes de que as fortes chuvias destes dís non agravaran os danos provocados polo lume

Porque continuamos na influencia da borrasca, van continuar os chuvas, aínda que ao final da xornada debilitarase rápidamente.