14:57

Hoxe vai continuar a inestabilidade e as treboadas que xa onte á tarde causaron numerosas incidencias na área da Coruña, sobre todo no entorno da ría do Burgo. Chegou a virse a baixo unha parte do teito do Gadis que está ó carón da ría.

Treboadas que obrigaron o concello de Santiago a suspender a captación da auga do Tambre polo posible arrastre dos xurros que aínda quedaron embalsados tra-lo vertido da pasada semana en Trazo.

Da pandemia... seguen bainxando os novos contaxios e os casos activos e mañá xa entra en vigor o novo protocoloque regulará os aforos na hostalaría.

Deportes. O Lugo obtivo o primeiro triunfo tras remotar ente o Huesca no Anxo Carro