11:53

Prepárense para outro día de calor. Non hai rexistros en Galicia de tantos días seguidos cunhas temperaturas tan altas e aínda queda polo menos un días máis... o sábado semella que a calor comezará a remitir, aínda que de xeito lento.

Unha situación meteorolóxica que ten consecuencias no abastecemento de augas...cada vez hai máis mananciais secos... e no risco de incendios... continúan tres activos no Ribeiro.

As temperaturas son moi altas nas horas centrais do día, pero tampouco baixan moito ás noites e as casas cada vez gardan máis calor... así faise complicado o descanso.

Pois vexamos que temperaturas hai agora, no momento do día no que deberían ser máis baixas.