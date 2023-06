14:55

O presidente da Xunta aproveita a remodelación obrigada pola marcha de Frnacisco Conde a Madrid para relevar tamén á titular de Pesca. Rosa Quintana tamén atopa acomodo nas candidaturas ó Congreso, neste caso en Ourense. No Consello da Xunta de mañá haberá dúas caras novas: Alfonso Villares que, polo tanto non repetirá como alcalde de Cervo, e Elena Rivo. As listas do PP deixa outra novidade: a incorporación de Pedro Puy en Pontevedra.

Tamén Sumar, tra-la renuncia de Gómez Reino, comunica que Marta Lois e Verónica Martínez encabezarán as candidaturas da Coruña e Pontevedra.

Desde hoxe ata o luns está aberto o prazo para a presentación de candidaturas.

O tempo. Recuperamos a estabilidade e soben as temperaturas