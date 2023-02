14:59

Un ano despois do afundimento do Villa de Pitnxo en Terranova, a comisión de investigación de accidentes marítimos adianta que no verán se prevé baixar ó pecio pra buscar datos sobre as causas do naufraxio. Este luns en Marín realizouse unha homenaxe á tripulación do Meduiña que rescatou ós tres superviventes.

Sanidade, o conselleiro Julio García Comesaña reúnese pola tarde co Consello de colexios médicos para abordar a situación da atención primaria. A oposición pídelle que teña en conta as demandas expresadas pola cidadanía este domingo en Santiago.

Dous incendios queimaron case 200 hectáreas nas últimas horas en Carnota e na Gudiña

O tempo... agárdanos unha xornada con temperaturas máis propias da primavera..

Xa se notou nas mínimas.