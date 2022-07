11:55

Non hai outro motivo de conversación...e non é pra menos: a calor... con rexistros históricos...e o que aínda chama máis atención... a súa duración no tempo. Porque aínda nos quedan uns días máis con este valores tan altos.

E, nestas circunstancias, o risco de incendios é moi alto...

Estas primeiras horas do día son as mellores... pero co paso das xornadas cada vez acumúlase máis calor e xa non refresca tanto.