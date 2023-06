14:57

Un ano despois de asumir a presidencia da Xunta, Alfonso Rueda terá que acometer sen demora a primeira remodelación. Antes do luns, o vicepresidente primeiro, Francisco Conde, debe abandonar o executivo para figurar como candidato ó Congreso nas próximas eleccións xerais. A incognita é se este será o único cambio ou, como dixo o propio Rueda, algunha persoas máis fose a outros destios. De momento, só se coñece os cabezas de lista das catro provincias.

Francisco Conde é o primeiro nome propio; o segundo Pedro Blanco que hoxe será nomeado delegado do goberno. Tamén é unha consecuencia das candidaturas ó Congreso. José Ramón Gómez Besteiro, que hoxe será relevado nun posto no que leva pouco máis de dous meses, competirá con Conde no mesmo espazo electoral