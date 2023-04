14:55

Aprazadas 400 operacións cirúrxicas nos dous primeiros días da folga de médicos convocada pola delegación galega do sindicato CESM. O paro está tendo o seu maior segumento nos hospitais, sobre todo nos de Ourense e Vigo.

Novidades no accidente de Xove no que morreron catro xoves. O conductor, que segue hospitalizado, deu positivo en alcol. O outro ocupante que sobreviveu ó sinistro está a ser investigado por un presunto delicto de omisión de socorro.

O tempo. Hoxe aínda persistirá certa inestabilidade atmosférica con algúns chuvascos máis probables ó norte e temperaturas baixas.