14:54

A deste luns pode ser unha xornada longa en Bruxelas onde os ministros de pesca deciden os TAC's e cotas de capturas para 2023. O sector agarda que haxa unha rebaixa nas pretensións de recortes que pretende as autoridades comunitarias.

E, este domingo varios milleiros de persoas sairon á rúa pra denunciar o impacto que os proxectos eólicos teñen no rural galego.

Deportes, En fútbol, segunda derrogta consecutiva do Lugo, neste caso cun rival directo para evitar o descenso, a Ponferradina,

e, en baloncesto, derrota do Breogan co Barça en lUgo por catro puntos e triunfo do Obradoiro en Bilbao.

O tempo.

Estamos na influencia das baixas presións co paso dunha fronte activa asociada a unha borrasca situada ao noroeste do territorio, con chuvias persistentes que a partir do mediodía xa serán máis intermitentes