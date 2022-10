15:00

Galicia se suma ós actos da festa nacional. Alfonso Rueda está en Madrid para asistir ás once ó desfile militar e despois á recepción real.

Todo nunha xornada con novas no laboral. Continúa a folga do metal na provincia de Ourense. Na reunión da pasada tarde, que rematou de madrugada, non houbo acordo. Nove días xa de folga. Mellores noticias para os 12 mil traballadores do comercio en Pontevedra, que teñen xa novo convenio colectivo.

E unha operación levada desde Lugo permitiu desarticular unha banda dedicada á roubar en residencias de maiores de toda España.

No fútbol, o Deportivo ten xa novo adestrador, Óscar Cano, trala destitución de Borja Jiménez