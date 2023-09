14:54

Protagonismo dun colexio de Oroso na inauguración dun curso escolar. Todo foron parabéns para este centro, pero hai outros nos que non faltaron as protestas. Sobre todo pola falta de profesores. Como en Rábade onde xuntaron nunha mesma aula ós alumnos de cuarto e quinto.. que como protesta no primeiro día non acudiron onte á clase.

Tamén comeza o curso político no Parlamento: outra vez máis sométese a debate unha proposición de lei pra transferencia da titularidade e competencias da AP-9 a Galicia

Das estradas, o incendio dun coche no túnel de Folgoso na A-52 obrigou a pecha-lo case dúas horas, onte á tarde, o que provocou ringleiras de coches.

O tempo. empeza a xornada con algús bancos de nueboa que darán paso a ceos

parcialmente cubertos. Pola tarde plode producirse algún chuvasco. Máis probable na provincia de Lugo.