14:57

Pechamos a segunda semana de agosto, nun mes no que xa arderon 7.000 hectáreas en lumes forestais. Unha cifra que non vai quedar así porque en Ourense seguen ardendo catro incendios o que aumentará a superficie.

Todo isto se produce cunha seca que lonxe de remitir vai estendéndose por case toda a nosa xeografía. Xa hai 325 mil galegos que residen en concellos que xa están en alerta pola seca. A cifra pode duplicarse se se contan os turistas que visitan estas zonas.

No tempo, non se agaradan chuvias e o día amence con néboas e nubes baixas densas que irán despexando co avance da xornada...