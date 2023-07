10:24

Pasada a resaca o debate entre os dous principais candidatos á presidencia do Goberno, a campaña continúa sen sobresaltos en Galicia con moita menos presencia nas rúas ca nas pasadas eleccións municipais. E aquí, alomenos de momento, o calor non é unha disculpa.

Aínda que hoxe imos ir recuperando a influencia do anticiclón, pero pola mañá aínda teremos nubes baixas e algún orballo no terzo norte.