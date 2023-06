14:58

Recén celebradas as municipais, coas xerais ás portas, os socialistas galegos xa se preparan para as autonómicas. Van celebrar primarias en setembro. Acordo adoptado no Consello nacional... na mesma xornada na que o PP celebrou un acto no Sar en Santiago pra arroupar ó candidato á presidencia do Goberno, Albertto Núñez Feijóo.

E hoxe estamos pendentes da chegada do Ártabro, o buque que filmou ó Pintanxo en Terranova.

Das estradas temos que lamentar un accidente mortal. Unha muller faleceu cando era trasladada en helicóptero ó hospital tras unha saída de vía en Carnota.

Deportes. O deportivo estará un ano mais na terceira categoría do fútbol. Quedou eliminado na promoción.