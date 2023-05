14:56

O xuizo ó presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, queda para despois das eleccións. O caso pasa a un xulgado do penal de Zamora. Baltar, que onte se deu un abrazo con Alfonso Rueda nun acto político en Pereiro de Aguiar,

rexeita o procedemento incoado e da por resolto o caso co pago da correspondente multa. Nese acto electoral anunciou que o PP tamén presentou denuncia polas presuntas irregularidde cometidas polo alcalde Pérez Jácome co que agora rexeita calquera pacto.

Dous casos que marcan o comezo da campaña electoral