14:51

Máis de 4 mil actos médicos, entre cirurxias, probas ou consultas, suspendéronse en Galicia na primeira xornada da folga de médicos, aínda que sanidade rebaixa o seguemento do paro a menos do 15 por cento. A folga continúa e hoxe hai protestas tamén na atención primaria e dos internistas da área sanitaria de Santiago.

No conflicto da mexilla, tóda-las asociacions de productores abandonan a mesa de diálogo coa consellaría.

O tempo.Hoxe quedamos baixo a influencia dunha fronte fría asociada a unha borrasca.