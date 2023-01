14:57

En Santiago, esta mañá reanúdase o xuizo do Alvia... onte un enxeñeiro industrial, en calidade de perito, dixo que estaba claro que antes ou despois se ía producir un despiste como o que tivo o maquinista polo que ó seu entender había que considerar un segundo nivel de protección na curba da grandeira.

Alcaldes de Pontevedra e Ourense asinan un documento para pedir melloras nas nacional na que tivo lugar o accidente do autobús a psada noiteboa. E en menos dun mes saberemos se ENCE vai poder seguir no seu actual emprezamento ó carón da ría de Pontevedra