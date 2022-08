15:00

Noite complicada a pasada na provincia de Ourense onde os lumes forestais volveron a queimar centos de hectáreas de monte e a poñer en perigo a núcleos de poboación. De feito declarouse a alerta dúas no distrito forestal de Ribeiro-Arenteiro e antes xa estiveran nesta situación no Carballiño e Boborás. Entre todos os da provincia superan as 1.400 hectáreas .

Hoxe o Sergas inicia un protocolo de actuación ante casos sospeitosos de submisión química en Galicia. O protocolo define as substancias máis habituais e os indicadores de sospeita que o persoal sanitario deberá ter en conta.

No tempo agardamos ceos con máis nubes e mesmo con chuvascos e treboadas dispersas.