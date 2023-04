14:56

Polo momento non hai datos sobre os efectos da folga convocada desde a pasada medianoite polo sindicato de médicos CESM. Os servizos mínimos cobren ó completo a atención en urxencias ou en unidades de diálese ou oncoloxía. A media mañá hai convocadas concentracións ante os hospitais de Vigo e Ourense.

Tamén hai foi, neste caso no servizo de limpeza do hospitl Abente y Lago da Coruña.

E podería haber unha saída para as empresas do grupo Ganomagoga: de momento suspendeuse temporalmente o despedimento de 200 traballadores