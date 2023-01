15:00

O xuizo do Alvia reanudouse con sorpresa. A presentación dunha nova proba por parte da defensa do maquinista, o que derivou nun novo rifi-rafe coa presidenta do tribunal que avisou ás partes de que non ía admitir máis sorpresas. Hoxe continuará a comparecencia dos peritos.

Xa está no cárcere o segundo detido polo acoitelamento mortal ocorrido a comezos de ano en Santiago... E coñecemos que a fiscalía vai investigar se hai delito penal no incendio na antiga nave de Pontesa en Pontvedra no que morreu un traballador