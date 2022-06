14:49

Preocupación polo impacto do corte da autovía A-6 en Pedrafita polas limitacións que supón o desvío. Por exemplo, os transportes especiais non poderán emprega-lo. E, de momento, non se sabe por canto tempo se vai manter esta situación: o primeiro obxectivo é reabrir o viaducto que aparentemente non sufriu danos, pero será precisa unha revisión en produndidade.

Os expertos pensan que a derruba é algo excepcional....

O tempo. Recuperamos a influencia do anticiclón.. soben as temperaturas, agás no norte onde o vento do norte vai meter humidade.