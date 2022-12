14:55

A vicepresident Nadia Calviño estará esta mañá na Coruña pra coñecer a que vai ser sede da Axencia española de intelixencia artificial. Logo entrevistarase coa alcaldesa e ten previsto un encontro con empresas e axentes sociais.

O sector pesqueiro está preocupado ante a próxima reunión dos ministros de pesca da Unión europea que van decidir os topes de captura pra o vindeiro ano. Agardan que non se aprobe o tac 0 pra o xurelo. o sector cre que se pode recuperar a especie sen medidas tan drásticas.

Deportes. O lugo caeu no Anxo Carro co Spórting, Fran Justo non poido encadear tres partidos se perder e o Lugo segue en postos de descenso.

O tempo. Hoxe Galicia quedará nun corredor de ventos do nordés que traerán aire frío. Baixan polo tanto as temperaturas máximas.