Os galegos tamén se poderán vacinar sen cita. Sanidade abre este sábado os centros de vacinación masiva para inmunizar sen convocatoria previa. Xusto cando coñecemos que se vai aplicar unha terceira dose os grupos inmunodeprimidos: as comunidades xa poden empezar administra-la dende hoxe.

Un xoves de volta á clase para 187 mil rapaces galegos de infantil e primaria, no que Ribas de Sil e Quiroga botan contas dos danos provocados polos grandes incendios desta semana, que xa quedadron controlados e no que seguimos falando do valeirado de varios encoros por parte das eléctricas. o BNG quere que o Parlamento investigue o proaceder da Xunta.

O tempo: van seguir as chuvias, pero con temperaturas altas, aínda que non tanto como as do inicio da semana.