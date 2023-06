14:58

O PSOE foi o primeiro partido en pechar as candidaturas para as eleccións xerais que se van celebrar dentro de mes e medio. Os comités provinciais da Coruña e Pontevedra atoparonlles acomodo a dous dos derrotados nas pasadas eleccións municipais. Xosé Sánchez Bugallo e Carmella Silva figuran nas candidaturas ó Senado. Ata dentro de dez días non remata o prazo para a presentación de candidaturas. Outra cousa é o rexistro de coalicións, neste caso o límite é esta próxima medianoite