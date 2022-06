14:52



O corte total da autovía A-6 en Pedrafita vai para longo. De momento non hai nin prazos..Nin tampouco expliación para o ocorrido. Primeiro hai que saber por que se veu abaixo un tramo do viaducto do Castro e revisar a fondo a construcción.... Despois de case un ano de obras o tramo afectado íase abrir ó tráfico este verán. Agora, as comunicacións coa meseta teñen que volver facerse nun tramo de 12 quilómtros pola vella nacional sexta.

Os técnicos non teñen, de momento, explicación para o ocorrido.

