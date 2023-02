14:56

Ampliado o periodo de detención do home acusado de matar o domingo a súa exparella en Baiona. Segundo o informe foronse non está en condicións de declarar e a xuiza ordenou o seu traslado ó hospital. A ampla crónica de tribunais deixanos, en Santiago, a condena a prisión permanente revisable o home que asfixiou ó seu sobriño, o final da fase penal do xuizo do Alvia e, na vista oral polo crime do Cash Récord un policía na súa declaración apuntou ó acusado.

E, sobre Ence, a empresa anuncia que retoma os investimentos previstos en Pontevedra.. comisións obreiras pídelle que traslade os proxectos previstos nas Pontes á comarca pontevedresa.

O tempo. Continúa o tempo seco e soleado e as temperaturas sen cambios.