14:57

Un arsenal de armas. Foi o que lle atopou a policía ós detidos na operaicón internacional contra o tráfico de drogas. Entreles estaba o ourensán, Carlos García Morales, o Matador, que retomou a actividade tras 10 anos en prisión.

Os 19 de Meirás ven como a Audiencia da Coruña confirma o arquivo que os franco presentaron contra eles por despregar unha pancarta no pazo de Meirás.

E, sobre a sede da Aesia, ante as críticas de varios presidentes autonómicos do PP, o presidente Alfonso Rueda defende a elección realizada polo Goberno