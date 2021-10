14:54

O lume arrasou 1.600 hectáreas de monte en Ribas de Sil e Quiroga. Agora, segundo Medio rural o incendio, o máis grandes deste verán en Galicia quedou estabilizado.

Sobre a pandemia, semella que esta quinta onda está baixo control, de feito, desde o sábado xa non quedará ningún concello no nivel máximo de restriccións. Agora son Melide, Ordes e Monforte.

Pero, a situación epidemiolóxica dos municipios xa non vai influir no aforo dos bares.

Segundo o protocolo acordado entre a Xunta e os empresarios, agora o determinante serán as medidas que adopten os establecementos para minimizar a posibilidade de contaxios.

E, Abanca vai consumar hoxe o peche de varias sucursais en municipios pequenos da provincia da Coruña.