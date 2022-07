11:57

Os ingresos hospitalarios de afectados con COVID non deixan de medrar desde que comezou este mes. Xa se aproximan ós 900, un número ó que non chegaramos en ningún momento este ano. Ademais en 7 días comunicáronse 42 falecementos.

Os familiares do Pitanxo sairon satisfeitos da reunión telemátia cos responsables de salvamento de Canadá. Din que a actitude das autoridades canadenses contrasta coa do goberno español.

Un venres no que coñecemos que os principais acusados do caso ORA, en Lugo, entreles, Fernández Liñares, chegan a un acordo coa fiscalía ás portas do xuizo oral.



O tempo. Agárdannos uns días de calor, sobre todo no sur e no interior.