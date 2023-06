15:00

Á marxe de Ourense, onde non hai ningún movemento para negociar un posible pacto que impida ó actual alcalde Pérez Jácome seguir na alcaldía, nas outras catro cidades nas que se prevé un pacto de esquerda, os contactos están en marcha... así hoxe hai previstas xuntanzas na Coruña, Santiago e Pontevedra de delegacións do PSOE e BNG.

En Lugo, xa se da por feito que as dúas formacións reeditarán o goberno do último mandato e este xoves comparecen para informar dos seus plans Lara Méndez e Rubén Arroxo.

En Ourense, por cento, a fiscalía abre dilixencias polo caso dos audios que poñen en custión a actuación do alcalde