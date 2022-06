14:59

A Audiencia Nacional admite a trámite a querela das familias do Villa de Pitanxo contra o patrón e a casa armadora do arrastreiro. Mentres, no Parlamento e no Congreso se aprobaron senllas iniciativas nas que se insta ó goberno a poñer o medios para baixar ó pecio.

E, aviso ós conductores...O ministerio de Transportes decide cotar ó tráfico a A-6 na subida a Pedrafita desde o lado leonés. Faino despois de que se derrubara un viaducto que estaba en obras.

O tempo. Continúa a inestabilidade, pero esta mañá con temperaturas máis altas