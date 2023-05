14:58

Unha ducia de feridos e aínda poido ser peror. Un coche derrubou a carpa na que se celebraba unha verbena en Vilanova en plena actuación. Ó parecer a conductora perdeu o control do vehículo.

E quen teña que tomar hoxe un autobús saiba que o servizo funciona con normalidade tra-lo preacordo que permitiu a desconvocatoria da folga indefinida que ía comezar hoxe. Iso sí case a metade dos conductores se mostraron en contra do pacto, porque consideran que non se tocaron as condicións de trballo que se están deteriorndo.

O tempo: Hoxe teremos máis nubes ca claros e soben as temperaturas.