O Supremo despexa o futuro da fábrica de celulosas. Corrixe á Audiencia Nacional e di que non lle afecta a lei de costas e que pode continuar no seu actual emprazamento.

Hoxe vai pasar a disposición xudicial o home acusado de matar a súa exparella en Baiona este domingo, e en Santigo, este mércores conclúe a primeira parte do xuizo polo accidente do Alvia... a fase penal, que comezou no mes de outubro.

O tempo. Vai seguir o tempo solleiro e soben algo as temperaturas máximas

Vexamos cal é agora a situación.