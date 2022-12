14:51

A Xunta responde ás críticas pola elección da Coruña como sede da Axencia de intelixencia aartificial... Alfonso Rueda estima que o Goberno adoptou a decision correcta, aínda que hai cidades como Granada que non descartan recorre-la decisión.

Estamos no medio dunha ponte... unha xornada que entran en vigor os cambios que pretenden evitar o mal uso do abono de Renfe... e na que hai protestas na planta de tratamento de lixo da Coruña e en Marfrío, en Marín.

Nas estradas... un aatropelo mortala en Ourense. Un home foi alcanzado cando camiñaba pola beiravia