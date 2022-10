14:59

A comisión aclara qe a pesca estará prohibida en 87 áareas mariñas pero a máis de catrocentos metros. O ministerio sinala qe deste xeito 41 zonas quedan fora da veda... A dous días da entrada en vigor do regulamento a confusión aínda é importante.

E hoxe non hai cita co xuizo do Alvia, coa protesta dos avogdos da platforma de víctimas e do maquinista... presidenta do tribunal permitiu aprazar declaración do segundo acusado, Andrés Cortabitarte.

No concello do Pino, quedou extinguido o incendio que se declarou de madrugada no sanitorio La Robleda.

O lume obrigou a evacuar 60 usuarios que tiveron que ser reubicados noutros centros. Seis persoas, tres usuarios e tres empregados do centro, tiveron que recibir atención hospitalaria por inhalación de fume.

E temos que dar conta dun novo accidente mortal cun tractor. Outra vez a vícitma é unha persoa maior. Un home de 80 anos morreu aplastado polo tractor na Veiga. Baixouse del diante da casa, non quedou ben freado e pasoulle por enriba.

O tempo

Galicia continuará na influencia das altas presións, con réxime de ventos do nordés. Haberá máis nubes no norte, incluso algunha orballada na mariña de Lugo.