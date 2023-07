10:46

Botou a a andar a segunda campaña electoral en dous meses con mensaxes dos dous partidos maioritarios para concentrar o voto e lograr unha maioría suficiente para gobernar, cos polos esquerda dereita moi divididos.

Pero hoxe espertamos cunha noticia tráxica: a morte dun neno de dous anos no interior dun coche no Porriño. Pasou varias horas esquecido no ingterior do vehículo nun aparcamento.

E, de novo este venres protesta nas rúas dos traballadores das ambulancias e do metal de Pontevedra