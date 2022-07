11:55

O ministro de Pesca coñeceu de primeira man as inquedanza do sector pesqueiro polos plans da Comision europea para prohibir a pesca de fondo nun cento de áreas mariñas. En Burela comprometeuse a pedir que se abandone este obxectivo ou, cando menos, que se flexibilice.

Hoxe tamén é noticia o Villa de Pitanxo: por un lado a fiscalía propón agora que a investigación xudicial se realice en Vigo; mentres, as familias vanse reunir coas autoridade máritimas de Canadá desde a embaixada en España.

E, a pandemia deixa cada día máis casos ata o punto de que Sanidade non descarta recuperar a máscara en interiores....



O tempo. Agora xa sí de verán e coa previsión da chegada de aire africano de cara a fin de semana.