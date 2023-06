14:56

Nunha semana os partidos teñen que presentar as candidaturas para as eleccións xerais de xullo. Xa se coñecen os cabezas de lista do PSOE. PP e BNG aínda non concretaron ningún nome e na chamada esquerda rupturista, vinculada a Podemos ou as Mareas, aínda se descoñece se haberá candidatura propia ou se suman ó proxecto de Yolanda Díaz que en 2019 foi elexida pola provincia de Pontevedra. Preparativos das xerais mentres continúan as negociacións pra formación dos gobernos municipais. A asemblea de Compostela Aberta acepta negoaciar a entrada no executivo local