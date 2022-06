14:54

O patrón do Villa de Pintanxo, Juan Padín, non ingresa en prisión como pedían as familias dos mariñeiros falecidos porque o xuiz non apreza risco de fuga. Pero retíraselle o pasaporto e terá que comparecer dúas veces ó mes en sede xudicial. O xuiz non o inhabilita pra seguir coa súa profesiósn pero na práctica as comparaecencias quicenais evitan que poida embarcarse en longos periodos.

Padín e os outros dous superviventes prestaron declaración na audiencia nacional pero aínda non está decidido que instancia xudicial continuar con esta causa.

Deportes. A Federación confirma que o Deportivo xogará en Riazor a finl polo ascenso a segunda división.

O tempo. Non acaba de estabilizarse...

Galicia queda hoxe nunha zona intermedia entre altas e baixas presións