Unha xuiza de Santiago abre dilixencias por un presunto delicto de prevaricación ó número dous da consellaría que dirixe Ethel Vázquez. Acción xudicial relacionada coas posibles irrregularidades na concesión das rutas de transpote.

Sen acordo coa consellaría de Sanidade, os médicos do CESM manteñen a convocatoria de folga indefinida a partir do vindeiro martes. De momento, non haia fixadas novas reunións.

Deportes. Hoxe Celta e Lugo abren unha nova xornada de Liga en primeira e segunda. o Celta visita ó Sevilla, o Lugo recibe ó Tenerife.

O tempo. Case de verán...incluso as temperturas mínimas non son tan baixas coo as das noites pasadas.