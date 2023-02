14:57

Beatriz, una veciña de Baiona de 47 anos, é a primeira víctima da violencia machista en Galicia. O seu exmarido asasinouna diante dos dous fillos menores que tiña en común. Hoxe vanse repetir as concentracións de repulsa.

En Lugo van seguir as declaracións no xuizo polas dúas mortes no Cash Récord hai caste tres décadas. O único acusado negou a súa participación nos feitos.

Xornada clave para ENCE: o Supremo revisa os recursos contra a sentenza da Audiencia Nacional que anulou a prórroga que lle permitía continuar na ría de Pontevedra.

E outro incendio afaecta ó parque naturala da serra do xurés