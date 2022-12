14:54

Aesia. Cada vez este acrónimo vai soar máis despois de que o Goberno acordara situar na Coruña a sede da Axenica española de supervisión da intelixencia aartificial. Entre outras cousas polo importnte ecosistema universitario e o amplo número de empresas do sector.

Este seis de decembro aniversario da constitución, contarémoslles tmén que a lei do "só sí e sí" non permitiu unha reducción de condena ó líder dos miguelianos.

O tempo: Xa con menos frío e co ceo parcialmente cuberto.