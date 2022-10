14:56

Hoxe escoitaremos ó primeiro dos dous acusados no xuizo do Alvia. Ás nove e media empezará o interrogatorio o maquinista do tren que descarrilou en Angrois hai nove anos. O exdirector de seguridade de Adif declarará mañá... na primeira xornada accedeu á sala por unha porta traseira do edificio pero á saída recibiu os apupos das victimas..

E, estamos pendentes da presentación do recurso contra o veto á pesca de fondo que anunciou o ministro de pesca... a Xunta pide que inclúa solicitude de suspensión cautelar da medida