14:59

Queixas pola falta de prazas nos trens. O inicio do curso universitario fixo que aumentara a demanda e en Vigo moitos viaxeiros tiveron que retrasar a súa saída ou cambiar o billete para un Alvia, que si ten custo. Renfe anuncia que hoxe se notará o incremento de prazas. O mesmo día no que entran en vigor os descontos no transporte de viaxeiros or estrada no eixo atlántico.

E, estamos penden do incendio que afectou a varias naves no polígono das Lagoas, en Narón. O lume quedou controlado despois de destruir tres naves e causar danos noutras dúas....

O tempo. Hoxe Galicia continuará baixo a influencia dunha borrasca situada ao noroeste da Comunidade. Van seguir os chuvascos no oeste